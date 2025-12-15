Особый взгляд на реальность

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о самых технологичных гаджетах с дополненной реальностью.

Google готовится к началу продаж умных очков Project Aura в следующем году. Разработанная совместно с компанией XREAL на платформе Android XR, гарнитура воплощает минималистичный подход и стремится быть похожей на обычные очки. Создатели новинки переместили всю вычислительную мощь устройства в отдельный блок, который подключается по проводу, а самим очкам осталась только оптика и сенсоры. Управление работает через взгляд и жесты без специальных контроллеров.

По имени платформы и партнера несложно понять, что фокус разработчиков в Project Aura сделан на дополненную реальность. Пользователь видит приложения поверх окружающего мира с привязкой к пространству. Угол обзора 70°, за вычисления отвечает процессор XR2 Plus Gen 2. Цена гарнитуры пока не объявлена.

Не так давно другая пара партнеров — Viture и CD Projekt Red — выпустила к пятилетию игры «Киберпанк 2077» ограниченный тираж версии очков Luma Cyber Edition. Кроме тематического дизайна, каждый из десяти тысяч экземпляров XR-дисплеев для мобильного гейминга получил приоритет производительности и визуального качества. Гарнитуры снабжены дисплеями Sony MicroOLED с разрешением 19201200 пикселей, яркостью до 1500 нит на глаз и частотой до 120 Гц. Электрохромная плёнка затемняет линзы для более полного погружения геймера в процесс. Юбилейная новинка совместима с игровыми портативными приставками вроде Steam Deck или Switch 2. Цена — $549.

Отмечу, что представленный в октябре прямой конкурент Apple Vision Pro от Samsung — гарнитура Galaxy XR, созданная на базе уже упомянутой платформы Android XR — окажется более дорогим вариантом для пользователя. Устройство, в создании которого участвовали Google и Qualcomm, обойдётся будущему владельцу в $1799. На фоне Luma Cyber Edition это ощутимо, но всё ещё вдвое доступнее «яблочной» гарнитуры. Инженеры оснастили Galaxy XR парой MicroOLED дисплеев с разрешением 35523840 пикселей и охватом 95% цветового пространства DCI-P3. Автономность обещана на уровне 2 часов общего использования. Также из особенностей гарнитуры стоит отметить встроенный Google Gemini для взаимодействия с ИИ через голос и жесты.

Александр Леви