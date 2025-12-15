Мысли формируют реальность

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как позитивное мышление может влиять на наши эмоции, отношение к людям и работу мозга.

За несколько секунд можно изменить не только свое представление о человеке, но и то, как всю эту информацию хранит наш мозг. Нейробиологи из Колорадо попытались разобраться, как влияет на жизнь позитивное воображение. Согласно статье, которую публикует Nature Communications, если в ярких красках представить, что вы тепло и приятно общаетесь с человеком, к которому вы относитесь скорее нейтрально, то после этих визуализаций симпатия к собеседнику подрастает. В ходе экспериментов снимки активности головного мозга показали, что система вознаграждения реагирует практически так же, как если бы этот разговор существовал в реальности. Ученые сделали вывод, что наше воображение — это не глупые фантазии, а вполне рабочий инструмент для обучения и достижения целей.

И все это отражается на нашем поведении, мотивации и может даже прокачать социальные навыки. Например, чтобы снять напряжение на работе, исследователи предлагают представить, как вы весело общаетесь с коллегой, к которому относитесь с некой опаской, и все может измениться. Но у медали есть и обратная сторона, подчеркивают ученые: люди с тревожностью легко представляют себе негативные сценарии. И эти образы усиливают проблемы, а мир мгновенно окрашивается в черные оттенки. Впрочем, если представлять себе ссоры и унылое общение с человеком, то симпатия к нему не будет снижаться. По крайней мере, исследование это не подтверждает. Но в любом случае нужно сделать вывод, что с воображением нужно быть осторожнее.

Анна Кулецкая