РПЦ и ФСИН провели среди заключенных конкурс иконописных работ

Как сообщили «Ъ» в Синодальном отделе по тюремному служению РПЦ, подведены итоги международного конкурса иконописи «Канон». Участниками конкурса, организованного РПЦ и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), стали заключенные российских и казахстанских исправительных учреждений. На суд жюри, в состав которого входили священнослужители Русской православной церкви, представители руководства ФСИН и профессиональные художники, были представлены 83 иконописные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Синодальном отделе по тюремному служению РПЦ подвели итоги международного конкурса иконописи «Канон» Фото: Светлана Гамершмидт Фото: Светлана Гамершмидт Фото: Светлана Гамершмидт Фото: Светлана Гамершмидт Фото: Светлана Гамершмидт Фото: Светлана Гамершмидт Фото: Светлана Гамершмидт Следующая фотография 1 / 7 В Синодальном отделе по тюремному служению РПЦ подвели итоги международного конкурса иконописи «Канон» Фото: Светлана Гамершмидт Фото: Светлана Гамершмидт Фото: Светлана Гамершмидт Фото: Светлана Гамершмидт Фото: Светлана Гамершмидт Фото: Светлана Гамершмидт Фото: Светлана Гамершмидт

Живопись оценивали председатель Синодального отдела по тюремному служению иерей Кирилл Марковский, начальник отдела организации работы с верующими управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Сергей Гуров; начальник отдела организации взаимодействия с религиозными организациями центральной нормативно-технической лаборатории ФСИН Александр Подмарков; художник, член Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО Константин Мирошник; руководитель иконописной мастерской «Ника» Елена Аникеева, художник-иконописец Вероника Милова.

«Практически все участники конкурса до заключения никогда не занимались иконописью,— рассказала “Ъ” руководитель пресс-службы Синодального отдела по тюремному служению Светлана Гамершмидт.— Лишь некоторые из них имеют художественное образование. В большинстве своем — это самоучки, которые освоили данный вид религиозного искусства в действующих при колониальных храмах иконописных кружках и мастерских».

По итогам конкурса первое место заняла иконописная работа «Образ Божией Матери Тучная Гора и Сонм Тверских Преподобных», выполненная осужденным Георгием А. из православной общины ИК-1 УФСИН России по Тверской области.

Второе место получили сразу две работы — осужденного Данилы В. из ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области за икону «Архангел Михаил» и заключенного Алексея Р. из ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области за икону «Святой Ангел Хранитель».

Третье место также разделили два иконописца — Николай С. из ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю, написавший храмовую икону «Святой Георгий Победоносец», и Дмитрий Р. из ИК-2 УФСИН России по Рязанской области, создавший образ «Преподобный Сергий Радонежский».

«Конкурс иконописи "Канон" является ярчайшим свидетельством того, что даже в местах скорби, где содержатся люди, преступившие закон, Господь никогда не оставляет человека, а, напротив, очень близок к тем, кто Его ищет,— говорит председатель жюри конкурса священник Кирилл Марковский.— Через веру в Бога, искреннее покаяние, переосмысление жизни человек находит свое истинное призвание, открывает таланты, о которых даже не подозревал и, возможно, никогда бы не пришел к этому, если бы не получил горького опыта тяжелых испытаний». Победителям будут вручены Благословенные грамоты Синодального отдела по тюремному служению, а православным общинам колоний — ценные подарки».

Павел Коробов