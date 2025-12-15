Бывший брянский депутат получил десять лет за обман участников СВО
Клинцовский горсуд Брянской области вынес второй приговор бывшему депутату местного горсовета Владимиру Реуку за попытку обмана участников специальной военной операции (СВО). Его наказание было ужесточено с восьми до десяти лет колонии общего режима и штрафа в 960 тыс. руб.
В объединенной пресс-службе судебной системы региона уточнили, что Владимир Реук признан виновным в хищении и попытке похищения денег у бойца под предлогом его освобождения от дальнейшего участия в СВО (ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Одно из преступлений не было доведено до конца, так как военнослужащий отказался передавать деньги экс-депутату. Вину Владимир Реук не признал.
В суде не раскрыли сумму ущерба, вменяемого в вину бывшему депутату. Как рассказывал «Ъ», в июле Владимир Реук получил восемь лет за обман четырех военнослужащих в 2023–2024 годах. Тогда его признали виновным в хищении и попытке хищения в общей сложности 4,8 млн руб. под видом помощи бойцам в получении государственных наград и выплат за ранения, а также за освобождение от дальнейшего прохождения военной службы. Вину Владимир Реук не признал. По его словам, он консультировал военнослужащих.
Уроженцу Клинцов Владимиру Реуку 45 лет. Он окончил Московский университет МВД. В 2019 году избрался в городской совет Клинцов по списку «Единой России». В 2023 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.