Выставка Марка Шагала собрала аншлаг

Москвичи раскупили все билеты на выставку Марка Шагала. В соцсетях пользователи жалуются, что несколько дней мониторят сайт. Но попасть на экспозицию в Пушкинском музее нет возможности вплоть до 11 января. Открытие прошло 11 декабря, и уже на следующий день достать билеты было практически невозможно. Выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения» собрала более 90 работ художника, в том числе несколько масштабных и узнаваемых панно и ранее не публичную графику. А по соцсетям разлетелись фотографии с видом на большую лестницу с колонадой, где на потолке зависли музыкальные инструменты, а на входе гостей встречает знаменитая картина «Прогулка».

Куратором выставки стала Евгения Петрова, главный эксперт Русского музея. Ее не стало вечером 14 декабря, рассказала генеральный директор Пушкинского музея Ольга Галактионова: «Евгения Николаевна Петрова заболела накануне выставки. Павел Филонов и Марк Шагал — два ее любимых художника. Этот грандиозный и редкий успех, когда нас сравнивают со "Щелкунчиком" — лучшая память о ней. Именно благодаря ее работе получилась такая большая и красивая выставка, которую оценили наши зрители. Это говорит о том, что большой успех возможен только при настоящем подключении, при настоящей увлеченности и любви к тому, что ты делаешь. Мы впервые выложили слот до 11 января, потому что был большой спрос, где-то порядка 400 человек на один сеанс».

Ежедневно на выставку Шагала Пушкинский музей предлагает 18 временных слотов с шагом в полчаса. Семь панно, которые можно увидеть до 15 марта, были в постоянной экспозиции Третьяковки с 2016 года. Отдельная ретроспектива Шагала — действительно очень редкое событие, говорит главный редактор издания «Артгид» Мария Кравцова: «Понятно, почему вокруг имени Шагал такой ажиотаж. Это действительно один из величайших художников модернизма. Он связан не только с русской культурой, но прежде всего идишской, которая погибла буквально в течение 10 лет стараниями нацистской Германии.

Для того чтобы декодировать поэтику Шагала, нужно понимать, что во многом привычные для нашего глаза цветовые сочетания, казались странными для его современников, особенно в ранний период творчества. Шагал — великий и очень романтичный художник. Нас захватывает этот дух. Последняя ретроспектива Шагала проходила чуть ли не 40 лет назад. Такие выставки случаются, наверное, раз в поколение».

С середины ХХ века панно Шагала хранились в запасниках и были отреставрированы в 1990-е. На время выставки в Пушкинском музее полотна Шагала обменяли на 15 произведений Пабло Пикассо и Анри Матисса. В здании на Крымском Валу «Даму с веером», «Девочку на шаре», «Марокканский триптих» и другие картины разместят как раз в монографическом зале Шагала, сообщили в пресс-службе Третьяковки