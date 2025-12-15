Якушев рассказал Путину об успехах участников СВО на выборах

890 участников специальной военной операции (СВО) получили депутатские мандаты по итогам Единого дня голосования (ЕДГ) в 2025 году. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил секретарь Генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев.

Секретарь Генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев и президент РФ Владимир Путин (справа)

Фото: пресс-служба президента РФ Секретарь Генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев и президент РФ Владимир Путин (справа)

Фото: пресс-служба президента РФ

Привлечение ветеранов СВО к избирательной кампании господин Якушев назвал одной из важнейших задач, поставленных президентом перед партией. Секретарь Генсовета подчеркнул, что результаты последнего ЕДГ значительно превосходят показатели 2024 года. Тогда участники боевых действий на Украине получили 304 мандата.

«Мы провели всю необходимую работу, на которую вы указали,— заверил Владимир Якушев главу государства.— У нас было несколько больших образовательных треков на площадке Высшей партийной школы».

Также секретарь Генсовета отчитался о результатах работы по выделению наставников кандидатам из числа участников СВО: в заксобраниях, административном центре и муниципалитете. «Считаем, что результат, который мы получили, это как раз результат такой спланированной работы»,— резюмировал господин Якушев.

