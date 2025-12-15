Пристававшему к блогеру Карповой назначили 15 суток за хулиганство

Басманный районный суд Москвы признал виновным в хулиганстве жителя столицы Евгения Еремеева. Ему назначили 15 суток административного ареста за то, что он приставал к видеоблогеру Ксении Карповой в метро. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Госпожа Карпова снимала видео для своего авторского шоу на станции метро Бауманская. В этот момент проходящий мимо мужчина подошел к ней сзади и схватил за ягодицу.

Блогер написала в полицию заявление на мужчину за домогательство. Тот, в свою очередь, подал к ней встречный иск, в котором указал, что девушка мешала проходить в метро прохожим. По этому иску в декабре мировой суд Басманного района оштрафовал Ксению Карпову на 25 тыс. руб., а ее подругу, которая вела съемку, — на 20 тыс. руб.

Никита Черненко