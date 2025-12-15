В ноябре на Кубани выдали 66 тысяч кредитов наличными на 11,5 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало рост рынка кредитов наличными в годовом выражении, несмотря на умеренное снижение показателей к предыдущему месяцу. В ноябре 2025 года банки выдали россиянам 1,68 млн таких кредитов на 299,83 млрд руб. Это на 16% больше по количеству и на 37% по объему, чем годом ранее, когда было оформлено 1,45 млн займов на 219,37 млрд руб. Средний чек за год вырос с 152 тыс. до 178 тыс. руб., а средний срок кредитования увеличился с 26 до 28 месяцев.

По сравнению с октябрем, когда было выдано 1,72 млн кредитов на 316,48 млрд руб., в ноябре количество выдач сократилось на 2%, а объем — на 5%. Средний размер займа снизился на 5 тыс. руб., до 178 тыс. руб., а средний срок — до 28 месяцев против 29 месяцем ранее.

За январь—ноябрь 2025 года банки выдали 16,48 млн кредитов наличными на 3,03 трлн руб., что в среднем составляет 257,44 млрд руб. в месяц. В годовом сопоставлении рынок сократился на 43% по числу выдач и на 45% по объему: за 11 месяцев 2024 года было оформлено 28,89 млн кредитов на 5,53 трлн руб.

Полная стоимость кредита в сегменте в ноябре составила 30,99%, снизившись по сравнению с октябрем (31,02%) и заметно уступив уровню ноября 2024 года (32,09%).

Крупнейшие объемы кредитования наличными в ноябре пришлись на Москву — 109,98 тыс. кредитов на 32,86 млрд руб., Московскую область — 97,08 тыс. кредитов на 23,02 млрд руб. и Санкт-Петербург — 51,4 тыс. кредитов на 13,58 млрд руб. В пятерку регионов также вошли Краснодарский край с 66,31 тыс. займов на 11,48 млрд руб. и Свердловская область — 58,04 тыс. кредитов на 9,86 млрд руб.

Самые крупные средние суммы займов банки выдавали жителям Севастополя (302 тыс. руб.), Москвы (299 тыс. руб.) и Чечни (294 тыс. руб.). Наиболее длительные сроки кредитования зафиксированы в Кабардино-Балкарии — в среднем 45 месяцев, самые короткие — в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, где они не превышали 23 месяцев.

