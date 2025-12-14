В ДТП с участием пяти автомобилей в Татарстане погибли 2 человека

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пяти автомобилей в Альметьевском районе Татарстана погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по республике.

В ДТП с участием микроавтобуса в Татарстане погибли 2 человека

Фото: Госавтоинспекция Республики Татарстан В ДТП с участием микроавтобуса в Татарстане погибли 2 человека

Фото: Госавтоинспекция Республики Татарстан

Авария произошла в результате выезда автомобиля «Нива» на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком Mercedes. После этого в грузовое авто врезались микроавтобус Ford и еще 2 легковых авто: Chevrolet и Haval.

По информации ТАСС, в результате ДТП пострадали 16 человек. Среди пострадавших — 13 пассажиров микроавтобуса, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, а двое погибли.

По предварительным данным ГАИ, причиной столкновения стал выбор водителем автомобиля «Нива» небезопасной скорости. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура также организовала проверку.

Влас Северин