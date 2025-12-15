Закупки кубанских госкомпаний по 223-ФЗ упали за год на 27%
Объем закупок государственных компаний и корпораций Краснодарского края, проводимых в рамках 223-ФЗ, в 2025 году снизился на 27%. По данным Единой информационной системы, проанализированным РТС-тендер для «Бизнес ФМ Краснодар», за 11 месяцев было заключено контрактов на 108,5 млрд руб., что на 39,7 млрд руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
На фоне сокращения совокупного объема закупок конкуренция на торгах усилилась: среднее число заявок на один тендер увеличилось до 2,66. Основные средства заказчики направляли на продукцию обрабатывающей промышленности — 39,9 млрд руб., а также на строительные работы — 38,8 млрд руб.
Крупнейшими заказчиками в регионе стали «Россети Кубань», «Электросети Кубань», «Энергосервис Кубань» и «Мусороуборочная компания».