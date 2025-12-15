Закупки кубанских госкомпаний по 223-ФЗ упали за год на 27%

Объем закупок государственных компаний и корпораций Краснодарского края, проводимых в рамках 223-ФЗ, в 2025 году снизился на 27%. По данным Единой информационной системы, проанализированным РТС-тендер для «Бизнес ФМ Краснодар», за 11 месяцев было заключено контрактов на 108,5 млрд руб., что на 39,7 млрд руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На фоне сокращения совокупного объема закупок конкуренция на торгах усилилась: среднее число заявок на один тендер увеличилось до 2,66. Основные средства заказчики направляли на продукцию обрабатывающей промышленности — 39,9 млрд руб., а также на строительные работы — 38,8 млрд руб.

Крупнейшими заказчиками в регионе стали «Россети Кубань», «Электросети Кубань», «Энергосервис Кубань» и «Мусороуборочная компания».

Вячеслав Рыжков