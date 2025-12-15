Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кубань заняла второе место по числу ДТП на путях СКЖД

Краснодарский край по итогам 11 месяцев 2025 года занял второе место по числу дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах в зоне ответственности Северо-Кавказской железной дороги. В регионе зафиксировано девять таких аварий, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее количество ДТП пришлось на Дагестан, где с января по ноябрь произошло 14 происшествий. В Ставропольском крае и Ростовской области зарегистрировано по четыре аварии, в Кабардино-Балкарии — две, по одному случаю — в Северной Осетии и Чечне.

Всего на переездах Северо-Кавказской магистрали за указанный период произошло 35 ДТП. В результате аварий погибли пять человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

Также, как сообщалось ранее, Кубань возглавила рейтинг регионов по количеству дорожно-транспортных происшествий в первом квартале 2025 года. Доля аварий составила 5,4% от общего числа ДТП по стране.

Вячеслав Рыжков

