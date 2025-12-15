WP: из-за роста цен американцы хотят получить на Рождество носки, мыло и подгузники

Инфляция и экономические потрясения сделали американцев куда более практичными в выборе рождественских и новогодних подарков, пишет The Washington Post.

Несмотря на заявления Дональда Трампа о стремительном падении цен на товары, американцы, опрошенные газетой, этого не ощущают. Опросив около десятка человек, газета выяснила, что почти все респонденты стали более прагматично подходить к праздничным покупкам, проводя много времени в поисках скидок и за сравнением цен у разных продавцов. Одна из опрошенных жительниц США заявила, что в этом году в ее списке подарков разделочные доски, кофе и носки. Другая заявила, что «хотела бы, чтобы на Рождество кто-то купил ей туалетную бумагу и средство для мытья посуды». Еще одна респондентка призналась, что хотела бы получить в подарок подгузники и детский шампунь.

Некоторые родители, например Меган Орр из Остина, рассказали, что начали упаковывать в подарочную упаковку предметы повседневного обихода, такие как подгузники и детский шампунь, чтобы заполнить пространство под рождественской елкой.

Об этом же свидетельствует и статистика: американцы в этот сезон праздников покупают больше товаров первой необходимости, таких как бытовая техника, одежда и мебель, чем в прошлом году. Согласно данным Adobe Analytics, только в «киберпонедельник» онлайн-продажи холодильников и морозильных камер выросли на 1700% по сравнению со средним уровнем продаж в октябре, пылесосов — на 1300%, посуды — на 950%), а электроинструментов — в 10 раз.

«Вы же видите, что происходит с ценами… Я сама столкнулась с этим на примере своих взрослых детей: один из них попросил в подарок носки»,— рассказала газете старший вице-президент аналитической компании Kantar Мэри Брет Уитфилд.

Кирилл Сарханянц