Минздрав перечислил самые распространенные заболевания у российских школьников

У российских школьников чаще всего выявляют болезни эндокринной системы, органов зрения и дыхания. Среди школьников также прогрессируют заболевания опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По словам господина Мурашко, в целях профилактики в образовательных коллективах необходимо провести своевременное разобщение, чтобы минимизировать распространение инфекций, провоцирующих заболевания органов дыхания. Помимо болезней глаз, с возрастом прогрессируют болезни опорно-двигательного аппарата. Чаще всего — сколиоз.

Наибольший рост заболеваемости среди российских школьников пришелся на болезни костно-мышечной системы и ожирение, которым, по данным за 2024 год, страдают 480 тыс. школьников, сообщил министр. В свою очередь, заболеваемость снижается по болезням кожи и желудочно-кишечного тракта, а также по числу психических расстройств и травм. На данный момент у подростков от 15 до 17 лет наблюдается небольшой рост общей заболеваемости.

Министр здравоохранения также утверждает, что в России на данный момент повышенное внимание уделяется репродуктивному здоровью детей и подростков. По данным Минздрава, охват профессиональными осмотрами школьников достиг почти 98%. Тем не менее в результате увеличения медицинской диагностики выросла общая заболеваемость всех возрастных групп.