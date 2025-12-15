Ижевские подрядчики расчищают дороги от снега с помощью 130 единиц техники

15 декабря, после продолжительного снегопада, на ижевских дорогах работает 131 единица техники подрядных организаций, сообщает пресс-служба муниципалитета. В приоритете — расчистка автомагистралей, по которым курсирует общественный транспорт, а также подходы к социальным учреждениям.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

На уборке трудятся 29 комбинированных машин, которые выполняют полный цикл работ — от обработки противогололедными материалами до полной расчистки проезжей части. Четыре автогрейдера работают на дорогах без твердого покрытия в отдаленных микрорайонах и частном секторе. Для оперативного выполнения работ привлекается дополнительная техника сторонних организаций. Тротуары и зоны пешеходных переходов расчищают 136 рабочих.

«В работе по содержанию улиц города мы опираемся на прогноз погоды, учитываем количество выпавших осадков, мониторим ситуацию на проезжей части. С учетом всех факторов корректируется планы и регламент работы на день и на ночь, сменные задания. Расчистку дорог после снегопада начинаем с автомагистралей, сначала проводится подсыпка противогололедными материалами, затем проезжает колонна техники, чистит снег»,— отметил главный инженер Дорожного ремонтно-эксплуатационного управления (ДРЭУ) города Ижевска Ильшат Галеев.

Межквартальные проезды подрядчики планируют привести в порядок в течение двух дней. Техника также заходит во дворы по заявкам управляющих компаний для обеспечения проезда автомобилей по придомовой территории.

Напомним, сегодня ночью на федеральную трассу было выведены 20 машин, каждую смену Ижевск обслуживает 117 единиц техники и 100 дорожных рабочих.

Анастасия Лопатина