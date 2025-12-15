Глава Удмуртии: мобилизованы все дорожные службы

Все дорожные службы Удмуртии мобилизованы в снегопад: сегодня ночью на федеральную трассу было выведены 20 машин, каждую смену Ижевск обслуживает 117 единиц техники и 100 дорожных рабочих. Об этом глава республики Александр Бречалов написал в Telegram вчера вечером.

«Сейчас задача служб — обеспечить проезд. Тщательно убирать все будем, когда закончится снегопад <…> Закладывайте на дорогу больше времени <…> Будьте осторожны, особенно при обгонах»,— написал он.

С субботы в Удмуртии наблюдаются интенсивные снежные осадки, на дорогах — снежный накат. Сегодня снегопад продолжится. Местами похолодает до -17 градусов.