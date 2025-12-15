Россияне назвали Samsung, «Яндекс», «Сбер» самыми любимыми брендами
В топ любимых брендов у опрошенных россиян вошли Samsung, «Яндекс» (MOEX: YDEX), «Сбер», следует из пилотного исследовательского проекта Аналитического центра НАФИ. Список из 50 пунктов составили на основе опроса 5 тыс. граждан.
В топ-10 списка входят:
- Samsung;
- «Яндекс»;
- «Сбер»;
- Ozon;
- Adidas;
- Nike;
- Xiaomi;
- Apple;
- Sony;
- Wildberries.
36% рейтинга составили товары повседневного спроса, отметили в НАФИ. Россияне назвали 18 брендов из этой категории, среди них — Coca-Cola, Nestle, «Простоквашино», «Мираторг», «Добрый», «Любятово». На втором месте по популярности находятся производители потребительской электроники и бытовой техники (20%) — Samsung, Apple, Sony, LG, Xiaomi, Philips, Bosch.
Третье место (по 18%) делят цифровые сервисы и технологии (Ozon, Wildberries, МТС, VK, Google) и представители розничной торговли («Магнит», «Пятерочка», «Лента», Zara). На четвертом месте находятся бренды автомобилей (8%). В список вошло всего четыре бренда — Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Lada.
Аналитический центр НАФИ проводил опрос в октябре 2025 года. Россиян опрашивали с помощью исследовательской платформы центра «Тет-о-твет». На сайте отметили, что выборка построена на данных статистики Росстат и репрезентирует население России по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность — не более 3%.