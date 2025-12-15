В Ульяновской области спасли краснокнижного лебедя на замерзшем пруду

Спасатели из Службы гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области в понедельник спасли краснокнижного лебедя в селе Смородино (Сенгилеевский район Ульяновской области).

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», еще в начале прошлой недели жители села Смородино распространили в соцсетях просьбу оказать помощь в спасении птиц. По словам местных жителей, еще недавно на прудах около села была стая лебедей, но на днях взрослые лебеди улетели, а пара молодых лебедей так и осталась на замерзающем пруду, на маленьком пространстве незамерзшей поверхности. Что стало причиной — ослаблены ли лебеди, больны или ранены — неизвестно. Орнитолог, доцент кафедры зоологии УлГПУ Михаил Корепов сказал «Ъ-Волга», что если пруд полностью затянется льдом, то лебеди погибнут, лишившись кормовой базы, и если есть возможность, надо спасать лебедей, хотя, по его словам, в самый сложный период зимовки и перелетов гибнет много перелетных птиц, «просто мы этого не видим».

На просьбы жителей Смородино откликнулись спасатели ГУ МЧС. В свою очередь директор ульяновского зоопарка Денис Саврандейкин сказал «Ъ-Волга», что готов принять лебедя на передержку, чтобы весной выпустить в места обитания его сородичей.

В минувшую среду нижний полностью покрылся льдом, и лебедь перелетел на верхний пруд рядом с селом, где еще оставалась свободная вода. Второй лебедь исчез, не исключено, что ослабленная птица могла стать добычей обитающих в округе лис. Когда прибыли спасатели, не смогли найти уже и первого лебедя.

В понедельник региональное ГУ МЧС сообщило «Ъ-Волга», что лебедя все-таки нашли (он, вероятно, прятался в прибрежных зарослях) и спасли. Для спасения использовались два автомобиля и надувная лодка, а также специальные сети.

Сейчас лебедь ждет приезда представителей ульяновского зоопарка, готовых взять его на передержку и заняться его лечением и восстановлением. По словам местных жителей, птица сильно ослаблена, видно, что это птенец из позднего выводка, не успевший набрать силы для перелета.

Между тем жители Сенгилея сообщают, что у них на заливе находится еще один не улетевший лебедь, которому, судя по всему, также может потребоваться помощь.

Ульяновские зоозащитники в связи со сложившейся ситуацией напоминают властям региона о необходимости создания регионального центра спасения диких птиц и диких животных, о котором они говорят уже не один год.

Сергей Титов, Ульяновск