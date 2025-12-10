В Ульяновской области спасают отставших краснокнижных лебедей

В селе Смородино (Сенгилеевский район Ульяновской области) местные жители просят помочь спасти краснокнижных лебедей-шипунов, оставшихся на замерзшем пруду. Об этом они распространили информацию в соцсетях с просьбами помочь в спасении птиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эльвира Яфизова Фото: Эльвира Яфизова

По словам местных жителей, еще недавно на прудах около села была стая лебедей, но на днях взрослые лебеди улетели, а пара молодых лебедей так и осталась на замерзающем пруду, на маленьком пространстве незамерзшей поверхности. Что стало причиной — ослаблены ли лебеди, больны, или ранены — неизвестно. Жители опасаются, что после того как пруд полностью покроется льдом, лебеди могут погибнуть. Жители пытались вызволить лебедей из «ледяного плена», попытавшись добраться до них на надувной лодке, но пока их попытки были безуспешными.

По словам заместителя главы Тушнинского сельского поселения (к которому относится село Смородино) Тамары Макаровой, во вторник администрация обратилась в региональное минприроды (департамент охотхозяйства), и им пояснили, что в этом году в многих регионах сложилась подобная ситуация, когда выводки оказались поздними и «до последнего» тянут с перелетом. По мнению специалистов регионального минприроды, птицы еще могут прибиться к следующей пролетающей стае, но если этого не произойдет, следует все-таки их спасать, хотя как, и чьими силами, неизвестно.

В минприроды «Ъ-Волга» ответили, что договорились с ульяновским зоопарком, и тот готов взять лебедей на передержку на зиму.

Между тем жители Смородино сообщили «Ъ-Волга», что верхний пруд, на котором были лебеди, уже полностью затянулся льдом, один лебедь перелетел на нижный пруд, где еще осталась свободная полынья, где второй лебедь, неизвестно, местные жители занимаются его поисками.

Орнитолог, доцент кафедры зоологии УлГПУ Михаил Корепов сказал «Ъ-Волга», что если пруд полностью затянется льдом, то лебеди погибнут, лишившись кормовой базы, и если есть возможность, надо спасать лебедей, хотя, по его словам, в самый сложный период зимовки и перелетов гибнет много перелетных птиц, «просто мы этого не видим». Михаил Корепов также считает, что если удастся спасти лебедей, то после передержки в зоопарке они смогут нормально вернуться в дикую природу, «тем более что они уже привыкли жить недалеко от людей, а естественных врагов у них не так много».

В МЧС «Ъ-Волга» заметили, что не рекомендуют самим жителям села ради спасения выходить самостоятельно на тонкий лед и готовы оказать максимальное содействие в спасении птиц. По словам спасателей они уже созвонились с жителями села и находятся с ними на связи.

Ульяновская зоозащитница Наталия Лазарева между тем отметила, что уже в течение восьми лет ставит перед правительством Ульяновской области и региональным минприроды вопрос о необходимости создания регионального центра спасения диких птиц и диких животных, но пока положительной реакции не получила.

В минприроды «Ъ-Волга» ответили, что согласны, что такой центр нужен, однако сегодня даже на более срочные мероприятия у министерства не хватает средств.

Сергей Титов, Ульяновск