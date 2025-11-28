Экспорт животноводческой продукции из Удмуртии вырос в четыре раза за год
Удмуртия экспортировала 950 т молочной продукции, мяса свинины и комбикормов в Китай, Египет, Монголию, Узбекистан и Казахстан с начала года. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике, это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
24 ноября специалисты управления проконтролировали отправку 25 т сухого обезжиренного молока в Египет. Продукция соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям и была подтверждена результатами лабораторных испытаний.