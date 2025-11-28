Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экспорт животноводческой продукции из Удмуртии вырос в четыре раза за год

Удмуртия экспортировала 950 т молочной продукции, мяса свинины и комбикормов в Китай, Египет, Монголию, Узбекистан и Казахстан с начала года. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике, это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

24 ноября специалисты управления проконтролировали отправку 25 т сухого обезжиренного молока в Египет. Продукция соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям и была подтверждена результатами лабораторных испытаний.

Анастасия Лопатина