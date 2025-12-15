В Курской области уволят главу дирекции по особо охраняемым территориям

Руководитель дирекции по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области Олег Нуждов будет уволен. Такое решение во время заседания регионального правительства принял губернатор Александр Хинштейн после того, как заместитель главы области Геннадий Бабаскин и министр природных ресурсов Максим Левин рассказали, что дирекция не приняла на баланс от управления капитального строительства парк «Патриот».

«Ранее директор предоставил министру сведения о том, что парк передан, но сегодня говорит, что была техническая ошибка»,— сообщил господин Бабаскин.

«Действительно, директор “подведа” ввел меня в заблуждение, сейчас мы проводим служебную проверку»,— добавил господин Левин.

«Ситуация возмутительная. Отстраняйте директора ООПТ и пусть уходит работать в “народное хозяйство”,— поручил господин Хинштейн. — Это не первое нарекание к его работе. Все, что я наблюдал, не вызывает позитивных эмоций. Не вижу ни вовлеченности, ни заинтересованности. Нам с ним не по пути».

При этом Максим Левин рассказал, что в парке некачественно смонтированы электросети, в результате система освещения работает нестабильно: происходят короткие замыкания, выходят из строя лампочки.

«Нужно переделывать электрическую часть. Мы сможем это сделать, когда возьмем имущество на баланс»,— отметил министр.

«Все работы мы должны завершить. Это один из символов города и региона»,— подчеркнул губернатор.

Летом Александр Хинштейн поручил чиновникам обратиться в прокуратуру и следственный комитет, чтобы возобновить расследование уголовного дела о некачественной реконструкции парка «Патриот» в Курске, которой также занималось ООО ИСК «Добрый дом» (владелец — Михаил Выскрибенцев). Дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено в 2023 году. По версии следствия, цена контракта по отдельным позициям сметы была завышена на 30 млн руб., в результате чего имело место «необоснованное расходование облбюджета».

