Принудительное лечение нижегородского некрополиста Москвина продлили до июня

Ленинский райсуд Нижнего Новгорода 15 декабря 2025 года в закрытом заседании рассмотрел ходатайство психиатрической больницы №2 о продлении принудительного лечения некрополиста Анатолия Москвина. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в суде, меры медицинского характера пациенту продлены до середины июня 2026 года включительно.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Анатолий Москвин находится в больнице с 2012 года. Его судили по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), но освободили от уголовной ответственности, направив на принудительное лечение, срок которого постоянно продлевают.

В квартире нижегородца обнаружили 29 мумифицированных кукол, сделанных из тел подростков, которых он называл своими дочерями.

Галина Шамберина