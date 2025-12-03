Больница просит продлить лечение нижегородского некрополиста Москвина

Психиатрическая больница №2 Нижнего Новгорода ходатайствовала о продлении принудительных мер медицинского характера пациенту, освобожденному от уголовной ответственности за преступления по ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Об этом сообщили в Ленинском райсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Представление будет рассматриваться в закрытом судебном заседании 15 декабря 2025 года.

Анатолий Москвин, известный как «кукольник», находится в психиатрической больнице с 2012 года. В его квартире обнаружили 29 мумифицированных кукол, сделанных из тел подростков, которых он называл своими дочерями. Суд приговорил его к принудительному лечению, срок которого постоянно продлевают по ходатайству больницы.

Галина Шамберина