Рыбинские депутаты просят у губернатора школу на 1100 мест

Депутаты муниципального совета Рыбинска подготовят обращение к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву и депутатам ярославской облдумы с целью включения проекта строительства новой школы на 1100 мест в программы. Об этом сообщили в совете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Речь идет о школе для микрорайона Прибрежный. Там работает одна школа 1953 года постройки, мест не хватает, в здании неоднократно случались аварийные ситуации. Сейчас школа работает в статусе ограниченной работоспособности.

«В 1974 году была сделана пристройка, но сейчас начались подвижки стен, пришлось выводить на полгода детей в другие учебные заведения. Сейчас начальная школа переведена в бывшее помещение детского сада»,— прокомментировала директор департамента образования Римма Брядовая.

Рыбинские депутаты надеются, что финансирование на возведение новой школы будет заложено в рамках региональных или федеральных программ. При этом, как сообщает телеканал «Рыбинск-40», проект строительства уже готов и получил положительное заключение экспертизы. На здание нужно почти 2 млрд руб.

Алла Чижова