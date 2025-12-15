Глинозем оценили в миллиарды

«Русал» (MOEX: RUAL) добился в Арбитражном суде Калининградской области удовлетворения иска к горно-металлургической компании Rio Tinto о взыскании 104,75 млрд руб. Спор может быть связан с исключением «Русала» в 2022 году из участников австралийского глиноземного завода, где российской компании принадлежало 20%, а Rio Tinto — 80%. Аналитики сомневаются, что решение суда повлияет на бизнес «Русала».

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск «Русала» к горно-металлургической компании Rio Tinto и ее структурам о взыскании 104,75 млрд руб. Дело рассматривалось в закрытом режиме. «Иск удовлетворить полностью»,— сказано в картотеке дел. В «Русале» комментарий не предоставили. “Ъ” направил вопросы Rio Tinto.

«Русал» подал иск к структурам Rio Tinto в апреле 2025 года. Судя по списку участников, спор может касаться австралийской Queensland Alumina Limited (QAL, выступает как третье лицо), управляющей глиноземным заводом в Гладстоне. В этом предприятии Rio Tinto принадлежало 80%, «Русалу» — 20%. В апреле 2022 года QAL в соответствии с санкциями Австралии прекратила право структуры «Русала» на переработку на заводе, что исключило участие компании в проекте. «Русал» пытался оспорить отказ структур Rio Tinto от поставок глинозема с QAL в австралийском суде, но проиграл.

Как писал “Ъ”, среди множества ответчиков по иску «Русала» также оказались структуры Rio Tinto, не имеющие отношения к QAL. Это Oyu Tolgoi Netherlands B.V. (OT Netherlands) и THR Oyu Tolgoi Ltd (THR OT, Британские Виргинские острова). Этим компаниям принадлежит доля Rio Tinto в 66% в крупнейшем меднозолоторудном месторождении Монголии Оюу-Толгой (еще 34% — у правительства Монголии через Erdenes Oyu Tolgoi LLC). Оюу-Толгой зависит от российского сырья, РФ владеет 50% в железных дорогах Монголии, и обеспечительные меры, обязывающие поставщиков из РФ приостановить или прекратить исполнение контрактов с ответчиками, могут негативно повлиять на проект (см. “Ъ” от 13 апреля).

Как отмечали в БКС, если российский суд удовлетворит иск «Русала», а австралийский суд его решит исполнить, то удовлетворение все равно может быть частичным. Кроме того, по их мнению, из-за напряженной геополитической ситуации Rio Tinto вряд ли будет этот иск исполнять.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова