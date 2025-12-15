В Госдуме предложили наделить военкоров ветеранскими льготами

Группа депутатов Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесла законопроект о наделении военных журналистов льготами ветеранов боевых действий.

Авторы инициативы вносят поправки в Федеральный закон «О ветеранах». К ветеранами военной журналистики депутаты предлагают относить сотрудников СМИ, неоднократно направлявшихся для выполнения поручений редакции в государства, города и территории в период проведения там боевых действий с участием граждан РФ.

Среди мер социальной поддержки, на которые могут рассчитывать ветераны военной журналистики, указаны компенсация 50% расходов на оплату жилых помещений, внеочередное оказание медицинской помощи, обеспечение протезами (за исключением зубных), использование ежегодного отпуска в удобное для журналистов время. Новой льготной категории также полагается возможность получить дополнительное профессиональное образование за счет работодателя. Мерами социальной поддержки обеспечиваются и супруги погибших журналистов-ветеранов, не вступившие в новый брак.

Предполагается, что действие поправок распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Весной с аналогичным предложением — наделить военкоров ветеранским статусом — выступали депутаты от партии «Справедливая Россия». Соответствующие поправки предлагались к законопроекту о ветеранском статусе для участников отражения вторжения ВСУ на приграничные территории России. Тогда поправки эсеров были отклонены.

Подробнее о прошлой попытке наделить журналистов ветеранским статусом — в материале «Военкоры не вписались в закон».

Степан Мельчаков