Запрет на экспорт бензина могут сохранить до конца февраля 2026 года

Запрет на экспорт бензина из РФ планируется продлить до конца февраля 2026 года, сообщил «Ъ» источник, знакомый с обсуждением. Этот вопрос рассматривался 15 декабря на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака. «Ъ» направил вопросы в Минэнерго.

Сейчас экспорт бензина запрещен всем участникам рынка до конца 2025 года. Вывоз дизтоплива разрешен только для НПЗ. По словам источника “Ъ”, ограничения на экспорт дизтоплива могут быть сняты с начала 2026 года.

Оптовые цены на бензин сегодня находятся на июльских уровнях. Аналитики связывают снижение котировок в последние дни с осторожностью покупателей, которые предпочитают мелкие партии топлива из-за риска задержек отгрузок и сезонного снижения спроса.

Ольга Семеновых