Третьяковская галерея откроет музей в мастерской Эрика Булатова

Государственная Третьяковская галерея откроет музей в мастерской художников Эрика Булатова и Олега Васильева на Чистых прудах в Москве. Об этом сообщила гендиректор галереи Елена Проничева.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проект находится на стадии формирования, сроки открытия музея пока неизвестны. Эрик Булатов передал мастерскую Третьяковской галерее незадолго до смерти, уточнила госпожа Проничева. Уже проведена инвентаризация.

«Мы хотим, чтобы посетитель почувствовал себя внутри творческого процесса, увидел связь между экспериментальной живописью и книжной иллюстрацией»,— сказала Елена Проничева в интервью ТАСС.

Концепция музея будет выстроена вокруг двух тем. «Первая — исследование самой сути "картины": через эскизы, наброски, цветовые поиски. Вторая — мир детской книги как сложного синтетического искусства»,— рассказала госпожа Проничева.

Эрик Булатов умер в ноябре в возрасте 92 лет в Париже. В 1960-х он вошел в нонконформистское художественное объединение «Сретенский бульвар». Одна из наиболее известных работ автора — картина «Слава КПСС», созданная в 1975 году.

