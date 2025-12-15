Песков назвал краеугольным вопрос о невступлении Украины в НАТО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что наличие юридически обязывающего документа о невступлении Украины в НАТО – один из краеугольных камней в переговорах по урегулированию конфликта. Детали обсуждений этого вопроса он раскрывать не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sofiia Gatilova / Reuters Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

«Естественно, этот вопрос один из краеугольных, и он подлежит особому обсуждению на фоне остальных. В этом как раз и заключается переговорный процесс, который, я еще раз хотел бы отметить, мы не хотим вести в мегафонном формате»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Отказ Украины от вступления в НАТО – один из пунктов американского мирного плана, подробности которого публиковали многие СМИ. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе говорил, что никто и никогда не видел Украину членом альянса. По данным Bild, украинская сторона согласилась с этим пунктом.

Подробнее о мирном плане — в материале «Ъ» «Украинско-берлинская операция».

Лусине Баласян