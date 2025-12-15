В Краснодаре с 15 декабря ограничат движение грузовиков днем

В Краснодаре с 15 декабря введут дневные ограничения на движение большегрузов. Компаниям рекомендуют осуществлять грузоперевозки в ночные часы, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Временные меры коснутся различных предприятий, включая торгово-развлекательные центры, складские комплексы и строительные компании. Всем этим организациям предлагают перевести транспортировку грузов на ночное время — с 22:00 до 06:00.

Ограничения будут действовать в течение двух с половиной недель — до 31 декабря.

Алина Зорина