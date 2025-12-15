Зампредседателя Госсовета Удмуртии Наиль Мухамедзянов решил покинуть пост

Вице-спикер Госсовета Удмуртии—председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов принял решение сложить полномочия депутата регионального парламента по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

«В связи с возросшей нагрузкой на основном месте работы Наиль Раисович Мухамедзянов принял решение по собственному желанию сложить с себя полномочия депутата Госсовета и написал заявление о досрочном их прекращении»,— сказал председатель регионального парламента Владимир Невоструев.

Согласно данным Госсовета Удмуртии, господин Мухамедзянов является председателем совета директоров группы предприятий «Холдинг Орбита М», в числе дочерних предприятий которой «Ижстройметалл», строительная компания «Ижновострой», «Технпартс», «Новатерм» и другие компании. Господин Мухамедзянов избирался депутатом пятого и шестого созывов. Он входит в депутатскую фракцию ЕР. В феврале 2025 года был назначен первым вице-президентом Торгово-промышленной палаты республики.

На пост вице-спикера—председателя комиссии предложен руководитель фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госсовете Удмуртии Анатолий Наумов. Сейчас является зампредседателя бюджетной комиссии. «Планируется, что новый заместитель председателя Госсовета <...> будет осуществлять свою деятельность на непостоянной основе, то есть без отрыва от основного места работы»,— говорится в сообщении.

Окончательное решение о кандидатуре Анатолия Наумова будет принято на внеочередной сессии 16 декабря.