Наиль Мухамедзянов стал первым вице-президентом Торгово-промышленной палаты УР

Вице-спикер Госсовета Удмуртии — председатель постоянной комиссии регионального парламента по бюджету, налогам и сборам Наиль Мухамедзянов назначен на должность первого вице-президента Торгово-промышленной палаты республики (ТПП УР). Об этом сообщает пресс-служба промышленного объединения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба торгово-промышленной палаты УР Фото: пресс-служба торгово-промышленной палаты УР

«Опыт и компетенции Наиля Мухамедзянова помогут создать благоприятные условия для развития ТПП УР и усилят поддержку предприятий, являющихся членами палаты»,— прокомментировал назначение президент ТПП УР Анатолий Ганин.

Напомним, Анатолия Ганина избрали президентом ТПП УР 5 декабря 2024 года. На этом посту он сменил Сергея Васильцова, который руководил союзом с апреля 2022 года.

ТПП УР является некоммерческой организацией, объединяющей более 200 предприятий и предпринимателей региона.