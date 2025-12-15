Движение поездов через станцию Чаис восстановлено

Движение поездов через станцию Чаис в Пензенской области возобновлено в полном объеме 15 декабря в 11:51 (MSK). об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», в минувшую субботу в 11:49 (MSK) при производстве маневровых работ на станции Чаис произошло соударение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход с рельсов грузовых вагонов, опрокинулось 23 цистерны с мазутом. Часть мазута вылилась на площади около 750 кв. м. По данным КбЖД, пострадавших нет.

На период проведения восстановительных работ на участке Рузаевка — Инза — Сызрань движение было временно приостановлено. Пассажирские поезда были отправлены измененным маршрутом через станции Сызрань, Кузнецк и Пенза

Андрей Сазонов