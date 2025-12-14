Продолжаются задержки поездов самарского направления из-за крушения на станции Чаис

На период проведения восстановительных работ в связи со сходом грузовых вагонов на станции Чаис в Пензенской области многие пассажирские поезда отправлены измененным маршрутом через станции Сызрань и Пенза, сообщила в воскресенье пресс-службы Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным КбЖД, задерживаются в пути следования поезда №347 Уфа — Санкт-Петербург, №63 Самара — Санкт-Петербург, №48 Санкт-Петербург — Самара, №50 Москва — Уфа, №66 Москва — Тольятти, №32 Москва — Орск, №16 Москва — Самара, №22 Москва — Ульяновск, №10 Москва — Самара, №932 Нижний Новгород — Самара, №14 Москва — Челябинск, №302 Москва — Челябинск.

В КбЖД отмечают, что в настоящее время на свои основные маршруты вышли шесть поездов: №15 Самара — Москва, №13 Челябинск — Москва, №9 Самара — Москва, №21 Ульяновск — Москва, №31 Орск — Москва, №65 Тольятти — Москва.

Поезда №301 Челябинск — Москва и №64 Санкт-Петербург — Самара прибыли на станции назначения.

Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов, отмечают в КбЖД.

По данным «Ъ-Волга», в связи с восстановительными работами на участке от Рузаевки до Инзы поезда направлены от Рузаевки по другой ветке, через Пензу и далее через Сызрань, что привело к задержкам в пути следования до трех часов. По информации источников «Ъ-Волга», пассажиров, следовавших из Москвы в Инзу (Ульяновская область) от Рузаевки доставляли в Инзу на автобусах.

Как ранее сообщал «Ъ», в минувшую субботу в 11:49 (мск) при производстве маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги (КбЖД) в Пензенской области произошло соударение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход с рельсов грузовых вагонов. По данным КбЖД, пострадавших нет. В восстановительных работах задействованы около 300 работников магистрали, четыре восстановительных поезда и другая спецтехника.

Поздно вечером в субботу Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба, возбуждено уголовное дело (ч.1.1 ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Следствием установлено, что 13 декабря в результате нарушения правил безопасности движения произошло столкновение движущегося грузового поезда № 2273 с маневровым тепловозом ТМ-18ДМ № 445, повлекшее сход и опрокидывание локомотивов поездов, а также 23 цистерн с последующим разливом мазута из части цистерн.

В КбЖД отмечают, что в связи с утечкой груза из цистерн на место происшествия направлены специалисты экологической лаборатории РЖД и «ЭКОСПАС». Распространение мазута локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров. Для исключения распространения загрязняющих веществ на станции Чаис установлены специальные устройства заградительной обваловки и нефтесборные ловушки. После завершения аварийно- восстановительных работ железнодорожники обеспечат вывоз загрязненного грунта с дальнейшим его обезвреживанием.

Сергей Титов