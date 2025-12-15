Казанский цирк в новогодние праздники рассчитывает принять около 100 тыс. зрителей на цирковой сказке «Конек-Горбунок». Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе цирка.

Цирк в Казани ожидает 100 тысяч зрителей на новогоднем представлении

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Учреждение ежегодно увеличивает количество праздничных показов. В прошлом году цирк дал 50 представлений сказки «Лабиринт». В этом году новогодняя цирковая сказка «Конек-Горбунок» будет показана 61 раз. Представления пройдут до 18 января 2026 года: в декабре запланировано 28 показов, в январе — 33.

«Конек-Горбунок» — постановка цирка Никулина на Цветном бульваре, прошедшая в Москве в новогодние праздники два года назад. Над казанской версией работала та же команда, которая в 2025 году поставила в Казанском цирке национальный спектакль-фэнтези «Мирас».

Анна Кайдалова