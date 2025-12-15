На Кубани в 2026 году расширят первое в России производство органобентонита

Краснодарский край в 2026 году нарастит мощности первого в России производства органобентонита — Краснодарский завод промышленных минералов планирует запуск второй технологической линии. Об этом сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на директора завода по финансам, экономике и организации управления Ольгу Рикузову.

Предприятие ввело первую линию по выпуску органобентонита в 2025 году, став пионером этого направления в РФ. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 350 млн руб., около 70% из которых составляют привлеченные субсидированные средства Минпромторга.

Строительство второй линии планируют начать в активной фазе с начала 2026 года, запуск намечен на конец первого полугодия — начало второго. Срок реализации составит около шести месяцев.

К 2030 году предприятие рассчитывает выйти на выпуск до 3,6 тыс. т органобентонита в год, с перспективой увеличения мощности до 5 тыс. т. Продукция применяется в растворах на углеводородной основе, лакокрасочной промышленности, литейном производстве, дорожном строительстве и выпуске сухих строительных смесей.

О планах запуска технолинии по производству органобентонита в Краснодарском крае стало известно летом 2024 года. Проект был представлен на «Иннопром-2024» в Екатеринбурге, где власти региона и инвестор заключили трехстороннее соглашение.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Краснодарский завод промышленных минералов» расположено в поселке Ильском Краснодарского края. Завод основан в 1950-х годах, входит в группу компаний «Бентонит», текущая производственная мощность составляет 15 тыс. т продукции в месяц. Генеральным директором указан Андрей Алексейцев. По итогам 2024 года чистая прибыль предприятия составила 12 млн руб.

