ФАС выявила сговор при поставке угля и топлива на Камчатку на 18 млрд рублей

ФАС выявила сговор между поставщиками каменного угля и дизельного топлива для Камчатского края. Антиконкурентное соглашение действовало более 10 лет. Поставщики заключали договоры только с участниками соглашения. Общая сумма договоров превысила 18 млрд руб.

По данным ФАС, в сговоре участвовали компании «Корякэнерго», «Камчатэнергосервис», «Каминжиниринг», «Камчатское морское пароходство», «Эко-Сервис», «Терминал-Запад», «Энерготорг», а также Петропавловск-Камчатский морской торговый порт.

«Реализация соглашения проходила по схеме "свой-чужой", что не позволяло добросовестным участникам выходить на рынок поставки каменного угля и дизельного топлива для ресурсоснабжающих организаций»,— следует из заявления.

В ФАС считают, что сговор мог повлиять на формирование тарифов на коммунальные услуги в регионе. Ведомство признало участников сговора нарушившими закон о защите конкуренции, им грозят штрафы.