Россия и Шри-Ланка начали переговоры по созданию СПГ-терминала

Россия и Шри-Ланка начали предварительные переговоры по созданию терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в республике. Об этом сообщила посол Шри-Ланки в России Шобини Гунасекера.

«Когда вы видите влияние климатических изменений в таких ситуациях (муссонные дожди — “Ъ”), как в моей стране. <…> Мы хотим перейти к чистой энергетике, и СПГ — это один из вариантов»,— рассказала в интервью ТАСС посол Шри-Ланки в России.

Обсуждение проекта началось после визита министра энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди на «Российскую энергетическую неделю» в октябре. Как подчеркнул посол, Шри-Ланка заинтересована в сотрудничестве и уже передала предложения по разработке СПГ-терминала российской стороне.

«Я не могу сказать вам, даст ли это какой-то результат прямо сейчас. Но процесс идет, и будем надеяться, что что-то получится»,— заключила госпожа Гунасекера.

Шобини Гунасекера также заявила, что страны ведут переговоры о возможном налаживании поставок российской нефти в Шри-Ланку. Прямые поставки обсуждались еще в 2023 году, когда бывший посол Джанита Абейвикрема Лиянаге говорил, что Шри-Ланка получает нефть из Россию через Индию и Ближний Восток.