Шри-Ланка и Россия ведут переговоры о бесперебойных поставках российской нефти

Шри-Ланка обсуждает возможность налаживания стабильных поставок российской нефти в страну. Об этом в интервью ТАСС сообщила посол Шри-Ланки в России Шобини Гунасекера.

По словам госпожи Гунасекера, государственная нефтяная корпорация страны проводит переговоры по поставкам сжиженного природного газа (СПГ), а также по модернизации НПЗ, чтобы иметь возможность постоянно работать с российским сырьем.

«Пока никаких соглашений не подписано, но переговоры ведутся. Мы передали предложение»,— сказала дипломат.

В 2022 году власти Шри-Ланки из-за экономического кризиса в стране начали обсуждение поставок российской нефти в кредит. В 2023 году бывший посол Джанита Абейвикрема Лиянаге говорил, что Шри-Ланка получает нефть из России через Индию и Ближний Восток. Прямые поставки обсуждались уже тогда.