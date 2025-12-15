Экс-замдиректора ярославского фонда капремонта приговорили к колонии

Красноперекопский районный суд Ярославля приговорил бывшего первого заместителя директора регионального фонда капремонта Ольгу Исайчеву к пяти годам исправительной колонии общего режима по делу о хищении 50 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что в 2020 году Исайчева сообщила руководительнице строительной компании о планах фонда провести аукцион для обследования лифтов и подготовки документации по их замене, а также передала ей списки лифтов для замены. В итоге частично работы были выполнены сотрудниками фонда и аффилированной организацией еще до аукциона, при этом они были включены в аукционную документацию. Разницу между ценой договора и фактическими затратами фонда Исайчева, по мнению суда, присвоила.

Аналогичным образом она присвоила предназначенные для проектов по ремонту домов деньги в 2021-2023 годах, но уже совместно с директором фонда Романом Гайнутдиновым, приговоренного летом 2025 года к семи годам колонии. Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки.

Общий ущерб фонду составил 50 млн руб. Исайчева признана виновной в присвоении группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения и в особо крупном размере. Помимо лишения свободы суд запретил бывшему заместителю занимать определенные должности в госорганах на протяжении трех лет и обязал ее выплатить штраф в размере 600 тыс. руб.

По иску прокуратуры суд взыскал с Исайчевой 30 млн руб. причиненного ущерба.

Алла Чижова