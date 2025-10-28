Экс-главе ярославского фонда капремонта не удалось оспорить приговор

Ярославский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты бывшего директора регионального фонда содействия капитальному ремонту Романа Гайнутдинова, приговоренного к семи годам лишения свободы за присвоение средств. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Приговор был вынесен еще в июне 2025 года Красноперекопским районным судом города. Как было установлено судом, в 2021-2023 годах при проведении фондом аукционов на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации и капитальному ремонту многоквартирных домов Гайнутдинов совместно с первым заместителем обеспечивал победу в аукционах подконтрольным организациям или их контрагентам.

После заключения договоров часть денежных средств в сумме около 40 млн руб. была похищена руководителями фонда. «Ъ-Ярославль» ранее сообщал, что речь шла о контрактах на обследование лифтов и изготовление проектно-сметной документации на их замену.

Гайнутдинов был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ (покушение на присвоение). С приговором не согласились адвокаты экс-директора фонда и обжаловали его.

«Определением судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда апелляционные жалобы защиты оставлены без удовлетворения, приговор суда первой инстанции в части квалификации деяния и наказания — без изменения»,— сообщили в прокуратуре.

Приговор вступил в силу. Помимо лишения свободы Романа Гайнутдинова лишили права занимать госдолжности на 3 года и оштрафовали на 800 тыс. руб. Суд также удовлетворил иск заместителя прокурора Ярославской области, обязав Гайнутдинова выплатить 19 млн руб. в качестве возмещения ущерба.

Дело в отношении бывшего первого заместителя директора фонда Ольги Исайчевой сейчас рассматривается судом.

Алла Чижова