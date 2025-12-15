Возобновление подачи тепла от Ростовской ТЭЦ-2 возможно к утру 16 декабря

Основная часть работ по устранению дефекта на РТЭЦ-2 может завершиться в течение пяти часов. До 20:00 15 декабря ремонтные бригады должны завершить работы и запустить циркуляцию теплоносителя с постепенным нагревом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поэтапное возобновление подачи тепла и горячей воды в дома жителей ожидается к утру 16 декабря, отмечает заместитель губернатора Владимир Ревенко.

Сейчас устранением аварии на ТЭЦ заняты шесть бригад. В случае необходимости их количество будет увеличено.

«Основная задача сейчас подготовиться к восстановлению подачи тепла и горячей воды в жилые дома и объекты социальной сферы после устранения аварии. Для этого поручил департаменту ЖКХ и главам районов сформировать дополнительные бригады, которые будут взаимодействовать с управляющими компаниями и устранять возможные дефекты и осуществить запуск циркуляции в многоквартирных домах»,— сообщил в своем Telegram-канале глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

На данный момент управляющие компании проверяют температурный режим на тепловых вводах и следят за работой внутридомового оборудования, чтобы полностью исключить риски размораживания сетей.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ-2, в результате которой свыше 1,4 тыс. жилых домов и социальных объектов остались без отопления и горячей воды, был введен утром 15 декабря.

Ситуация с подачей тепла ростовчанам находится на контроле прокуратуры Ростовской области.

Наталья Белоштейн