«Сельдь под шубой» подорожала на Кубани на 14%

Набор продуктов для приготовления традиционного новогоднего салата «Сельдь под шубой» подорожал в Краснодарском крае на 14% и стоит 283 руб. против 249 руб. в прошлом году. Об этом сообщили аналитики «Контур.Маркета».

Эксперты проанализировали динамику стоимости всех компонентов праздничного блюда в период с 1 ноября по 8 декабря 2025 года и сопоставили данные с аналогичным периодом 2024 года. Для исследования в регионе изучили 434 тыс. чеков.

Ингредиенты демонстрируют разные тенденции в ценообразовании. Наиболее значительный рост показал майонез — на 31%. Морковь подорожала на 25%, картофель — на 17%, селедка — на 13%. При этом некоторые продукты подешевели. Яйца стали дешевле на 13%, лук — на 6%, свекла — на 2%.

В среднем по стране набор для приготовления салата подорожал на 10% за год. Стоимость увеличилась с 332 руб. до 365 руб. Больше всего в России подорожал за этот период майонез — на 29% и морковь — на 28%. Свекла и яйца, напротив, подешевели на 11 и 10% соответственно.

Алина Зорина