Ульяновская и Самарская области списали бюджетные кредиты под замену лифтов

Семь субъектов РФ провели списание бюджетных кредитов по расходам региональных бюджетов 2024 года и направили высвободившиеся средства на замену лифтов. Среди них — Самарская и Ульяновская области. Об этом в понедельник сообщил сайт Фонда развития территорий (ФРТ), ссылаясь на информацию гендиректора ФРТ Василия Купызина.

Ведомство отмечает, что в регионах России продолжается работа по замене лифтового оборудования в рамках программы капремонта многоквартирных домов. По актуализированным отчетным данным, 36 регионов планируют направить на эти цели средства, которые высвобождаются благодаря механизму списания двух третьих бюджетных кредитов, что позволяет ускорить темпы замены устаревшего оборудования и повысить безопасность жителей многоквартирных домов.

Как отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, до 15 февраля 2030 года должно быть заменено 96,6 тыс. лифтов, в том числе по региональному оператору — 53,2 тыс. лифтов, по спецсчетам МКД — 43,4 тыс. лифтов. Финансирование замены лифтов будет осуществляться за счет взносов на капитальный ремонт и бюджетной поддержки с применением механизма списания бюджетных кредитов. Замминистра отметил, что такой финансовый инструмент замены лифтов планируют использовать 36 регионов РФ.

За 9 месяцев 2025 года уже обновлено более 11,6 тыс. лифтов, отмечают в ФРТ.

В ноябре губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона заявлял, что в 2026 году планируется заменить 108 лифтов в 22 МКД. Между тем, чтобы заменить до 2030 года все лифты, выработавшие ресурс, потребуется замена по 775 лифтов в год. В Ульяновской области к 2030 году выработают свой ресурс 3098 лифтов. На сегодня выработали свой ресурс 2752 лифта, из них 260 в МКД, собирающих взносы на капремонт в «единый котел» регионального оператора (фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса — ФМЖКК), остальные — в домах, которые собирают средства на капремонт на спецсчете. По словам руководства ФМЖКК, бюджетное субсидирование замены лифтового хозяйства в бюджете 2026 года не заложено. Если это так и останется, то и списание бюджетных кредитов под замену лифтов также останется под вопросом.

Сергей Титов, Ульяновск