Губернатор поднял неподъемную тему

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о планах региона по замене лифтов в многоквартирных домах (МКД). В предстоящем году планируется заменить 108 подъемников в 22 МКД. Но проблему, с которой при этом сталкивается регион, губернатор не озвучил. Между тем, чтобы заменить до 2030 года все лифты, выработавшие ресурс, потребуется замена по 775 лифтов в год. Управляющие компании заявляют, что собственники жилья без бюджетной поддержки с заменой подъемников не справятся, и предлагают ввести программу замены лифтов в нацпроект, отмечая, что иначе она будет сорвана. Депутаты считают, что без федерального софинансирования большинство регионов проблему не решат, но в отсутствие федеральных средств субсидирование замены подъемников необходимо закладывать в региональный бюджет.

В понедельник на заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что поставил региональному фонду модернизации жилищно-коммунального комплекса (фонду МЖКК) уже в этом году начать работу по капремонту МКД, запланированному на 2026 год. По словам главы региона, в 2026 году планируется провести капремонт в 98 МКД. Кроме того, в 22 домах планируется заменить 108 лифтов, сказал губернатор. На заседании штаба эти планы никак не обсуждались, не комментировались, проблемы, связанные с заменой лифтов, не обозначались.

Напомним, в сентябре этого года на Всероссийском форуме развития ЖКХ министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что регионы должны ускорить реализацию программы замены лифтов. «Вопрос очень серьезный. Обращаясь к регионам, хочу сказать, что 2030 год — это предел, когда можно завершить программу по замене лифтов, которые отслужили 25 лет. Следующего этапа продления не позволят наши международные обязательства в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Я дал поручения губернаторам регионов ускорить этот процесс»,— сказал министр.

Между тем, по последним выверенным данным комитета ЖКХ регионального заксобрания, в Ульяновской области к 2030 году выработают свой ресурс 3098 лифтов. На сегодня выработали свой ресурс 2752 лифта, из них 260 в МКД, которые собирают взносы на капремонт в «единый котел» регионального оператора (фонда МЖКК), остальные — в домах, которые собирают средства на капремонт на спецсчете. Как пояснил «Ъ» и. о. директора фонда МЖКК Виталий Магницкий, замена лифтов будет производиться именно в домах, которые находятся под управлением фонда и на его средства. Субсидирование замены лифтового хозяйства в бюджете 2026 года не заложено. Пока фонд спланировал то, что в состоянии профинансировать. «Надеемся, что сможем планы на 2026 год увеличить, но все будет зависеть от ситуации, собираемости взносов и того, как пойдет замена лифтов»,— заметил глава фонда.

Однако, чтобы успеть до 2030 года выполнить свои обязательства по замене, необходимо в регионе в оставшиеся четыре года производить замену по 775 лифтов в год, то есть в семь раз больше, чем запланировано на будущий год. Между тем за три года, с 2022 года по 2024 год, было заменено только 162 лифта (в 2022 году — 87, в 2024 — 75), на что было потрачено около 500 млн руб., из которых 175 млн руб. — средства областного бюджета. В 2025 году было заменено всего два подъемника.

Директор ульяновского СРО управляющих компаний ЖКХ «Симбирский дом» Григорий Николаев не уверен, что и планы по 108 лифтам будут исполнены: «В этом году тоже планировали сначала поменять 200 лифтов, но не случилось». Он считает, что управляющие компании домов, собирающих средства на капремонт на спецсчетах, не в состоянии произвести замену лифтов. На примере одного из МКД он показал, что дом накопил на спецсчете капремонта пока только 7 млн руб., замена одного лифта обходится на сегодня примерно в 3,5 млн руб. Для восьми подъездов дома это будет 28 млн руб. «Когда собственники смогут накопить на замену подъемников, неизвестно, тем более что есть и другие работы по капремонту»,— добавил господин Николаев. Он уверен, что большинство регионов не смогут справиться с задачей замены лифтов до 2030 года, и необходим нацпроект «Лифты» или федеральная программа в рамках существующих нацпроектов, «только тогда что-то сдвинется, когда будет федеральное софинансирование и федеральный контроль». Глава СРО сообщил «Ъ», что свои предложения по этому поводу он направил в Общественную палату РФ месяц назад, когда там шли слушания по ситуации в ЖКХ (ранее первый замминистра строительства РФ Александр Ломакин сообщал, что замену лифтового оборудования с истекающим сроком эксплуатации могут ускорить по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»).

Стоит отметить, что министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, ставя перед губернаторами задачу по замене лифтов, подчеркивал, что основными источниками финансирования мероприятий являются взносы граждан и средства от списания регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Однако вице-премьер облправительства, министр финансов Ульяновской области Наталья Брюханова сказала «Ъ», что под списание могут попасть только те суммы, что заложены в расходной части бюджета, но пока в бюджете расходы на субсидирование замены лифтов не заложены, поскольку приоритет дан трем основным направлениям, на которые обращал внимание президент страны — поддержка участников СВО, социальные вопросы и нацпроекты.

Глава комитета ЖКХ регионального заксобрания Денис Седов считает, что если не будет федеральной программы замены лифтов, регион должен сам изыскать средства на субсидирование этой программы, чтобы стимулировать собственников и управляющие компании на замену подъемников. По его словам, управляющие компании еще долго будут копить на спецсчетах средства на лифты, и те лежат мертвым грузом, тогда как при субсидировании со стороны облбюджета будет стимул начать замену подъемников сейчас. Господин Седов заметил, что при обсуждении бюджета на комитете в нулевом чтении он предложил облправительству изыскать возможность направлять на решение лифтовой проблемы около 700 млн руб. в год, перераспределив часть средств с других расходных статей. Пока, по его словам, он не получил положительного ответа, но намерен до принятия бюджета во втором чтении снова поднять этот вопрос. В то же время депутат заметил, что без федерального софинансирования большинство регионов России не смогут справиться с программой замены лифтов.

Сергей Титов, Ульяновск