В Геленджике объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Геленджика. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На территории Геленджика звучит сигнал «Внимание всем!». Жителей просят отойти от окон и укрыться в безопасных помещениях со сплошными стенами. Находясь на улице, следует зайти в ближайшее здание и спуститься на цокольный этаж.

Глава города напоминает жителям о запрете на съемку и последующее размещение в социальных сетях фото и видео работы служб, а также полетов либо мест падения беспилотных летательных аппаратов.

UPD: угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов отменили в 11:54 мск.

Ранее беспилотную опасность объявили на территории Краснодарского края.

Алина Зорина