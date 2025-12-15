ФСБ: украинские мошенники используют фамилии известных российских чиновников

Украинские мошенники в разговоре с жертвами часто используют фамилии известных российских государственных деятелей и чиновников, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, мошенники обычно связываются с жертвами в мессенджере Telegram. Они похищают у людей деньги, затем подталкивают их к совершению терактов. Некоторые злоумышленники шантажируют жертв мнимым финансированием украинской армии и угрожают расправой над родственниками, отметили в ФСБ.

15 декабря ФСБ заявила о задержании 10 россиян в пяти регионах. Они подозреваются в совершении диверсий и терактов в интересах спецслужб Украины. На допросах задержанные заявили, что мошенники связывались с ними под видом представителей правоохранительных органов и грозили привлечением к уголовной ответственности за финансирование ВСУ.