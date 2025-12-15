Бывший вице-мэр Краснодара осужден на 4 года за мошенничество

В Краснодаре суд признал бывшего заместителя главы города Всеволода Нетребу виновным в покушении на особо крупное мошенничество перед выборами городской думы, сообщает объединенная пресс-служба судов края. Бывший чиновник приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В апреле 2025 года вице-мэр по вопросам внутренней политики Всеволод Нетреба, курировавший подготовку к выборам, предложил своему знакомому участвовать в кампании. За вознаграждение в 4,6 млн руб. Всеволод Нетреба обещал ему гарантированное получение депутатского мандата.

Знакомый вице-мэра обратился в органы ФСБ. В результате оперативного эксперимента 28 апреля чиновник был задержан в своем кабинете при получении части взятки в сумме 2 млн руб. Следствие пришло к выводу, что чиновник не имел возможности повлиять на избрание кандидата, поэтому его действия были квалифицированы как покушение на мошенничество.

Всеволод Нетреба с момента задержания признавал вину, в ходе следствия находился под домашним арестом. В последнем слове экс-чиновник заявил, что раскаивается, и попросил не лишать его свободы. Одновременно с уголовным процессом суд в Краснодаре рассматривал иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Всеволода Нетребы — в пользу государства обращены денежные средства в сумме 24 млн руб.

Всеволод Нетреба занимал пост заместителя главы администрации Краснодара с августа 2024 по апрель 2025 года, отвечал за вопросы внутренней политики, общественной безопасности и правопорядка.

Анна Перова, Краснодар