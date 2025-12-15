В Ярославской области введут АУСН с 1 февраля

Ярославская областная дума приняла закон о введении специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Решение принято сразу в двух чтениях на заседании 15 декабря.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проект внесла группа депутатов фракции «Единая Россия». Его поддержало и правительство области.

Режим будет действовать с 1 февраля 2026 года. Как сообщил на заседании думы председатель комитета по экономической политике Максим Вахруков, желающим воспользоваться режимом предпринимателям нужно будет до 31 декабря подать заявление о переходе на УСН.

Режим АУСН позволяет предприятиям малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения с оборотом от 20 до 60 млн руб. избежать введения НДС с 2026 года.

Антон Голицын