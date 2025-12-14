В ярославскую облдуму внесли проект закона об АУСН

В Ярославскую областную думу внесен проект закона о введении специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Документ размещен на сайте думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект внесли депутаты фракции «Единая Россия», в том числе председатель думы Михаил Боровицкий, глава фракции «Единая Россия» Николай Александрычев, председатели комитетов Александр Гончаров и Максим Вахруков, а также депутаты Максим Дмитриев, Павел Исаев, Иван Демидов. Режим АУСН позволяет предприятиям малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения с оборотом от 20 до 60 млн руб. избежать введения НДС с 2026 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что тема введения налогового режима уже неоднократно поднималась на заседаниях думы. Первым ввести режим для поддержки малого бизнеса призвал региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров. Однако министр финансов Ярославской области скептически отнесся к этой идее, полагая, что она приведет к потерям бюджета региона. С этим не спорят и авторы проекта. В финансово-экономическом обосновании указано, что принятие закона «может привести к выпадающим доходам областного бюджета». Подробнее о дискуссии вокруг АУСН читайте в материале «Ъ-Ярославль» «Расчеты на стол!».