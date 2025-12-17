Институт благородных

Практика pro bono среди юристов в 2025 году начала выходить за рамки единичной благотворительности, превращаясь в системный инструмент защиты прав и изменения правоприменительной практики. От возвращения детей, похищенных за границу, до оспаривания миллионных долгов жертв мошенников — руководитель благотворительного проекта LegalCharity Наталия Стоцкая рассказывает о том, как ведущие юридические фирмы, работая на безвозмездной основе, создают важные прецеденты и закрывают острые социальные пробелы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталия Стоцкая

Фото: Предоставлено LegalCharity Наталия Стоцкая

Фото: Предоставлено LegalCharity

С каждым годом мы видим, как усложняются правовые вопросы: динамично меняется и ужесточается законодательство, мошеннические схемы и киберпреступность становятся все более вариативными, семейные и экономические отношения разрешаются труднее, а решение правовых вопросов с участием иностранного элемента встречает на пути множество преград. В условиях, когда доступ к квалифицированной юридической помощи зачастую ограничен экономическими возможностями, принцип pro bono — оказание юридической помощи на безвозмездной основе ради общественного блага — приобретает особую значимость.

В 2025 году этот тренд вышел на новый уровень среди юристов, и координирующие проекты наглядно показывают, как системная благотворительность юридического бизнеса приносит обществу реальную пользу. Один из таких проектов, где опытные юридические фирмы объединяются для оказания благотворительной юридической помощи,— это интернет-платформа LegalCharity, основателями которой являются адвокатское бюро А1 и юридическая фирма E L W I. Социальные НКО, а также люди, нуждающиеся в юридических услугах и не имеющие возможности их оплатить, могут оставить заявку на сайте и получить высококвалифицированную поддержку юристов и адвокатов на безвозмездной основе. Причем речь идет не только о первичной консультации, но и о полном юридическом сопровождении, в том числе при необходимости представлении интересов в суде.

Кибермошенничеству — нет

Кибермошенничество становится все более изощренным, требуя активного противодействия со стороны юридического сообщества, и адвокатские бюро K&P.Group и А1 в рамках практики pro bono регулярно помогают жертвам телефонных преступников. В одном из недавних сложных кейсов жертвой стала сотрудница госслужбы: мошенники, представляясь сотрудниками ФСБ, в течение нескольких недель психологически контролировали ее, заставив под угрозой «уголовного дела» взять кредиты на 5 млн руб. в трех банках и сразу же перевести деньги злоумышленникам. Схема также включала поддельное общение от лица «руководителя» в соцсетях и личную встречу с «сотрудником ФСБ».

Вступив в дело, адвокаты обоих бюро инициировали психолого-психиатрическую экспертизу — она подтвердила, что на момент оформления кредитов пострадавшая из-за манипуляций злоумышленников находилась в состоянии тяжелого психического расстройства, что является ключевым аргументом для оспаривания сделок.

На сегодняшний день один из кредитных договоров уже признан в суде недействительным, параллельно ведутся процессы по двум другим. Стратегической задачей является не только аннулирование сделок, но и оспаривание требования о реституции (возврате денег банку). Позиция юристов такова: взыскание с финансово и психологически сломленной жертвы многомиллионного долга, который сразу же ушел мошенникам, противоречит основам правопорядка и нравственности, поскольку потерпевшая в силу финансовых и психологических трудностей не способна вернуть этот долг.

Pro bono в семейном праве

Одним из ключевых направлений юридической помощи pro bono остается семейное право, и в этой социально значимой сфере адвокаты часто сталкиваются с делами о международном родительском похищении детей.

Юридическая группа «Гришин, Павлова и партнеры» активно защищает интересы детей и родителей в таких спорах в рамках Гаагской конвенции. Так, в одном из недавних дел двое детей 7 лет, постоянно проживавших в Германии, после проведенных в России новогодних каникул отказались возвращаться к отцу из-за травли в школе. В свою очередь, отец, проживающий в Германии, обратился в российский суд с иском об их возвращении. Представляя интересы матери на безвозмездной основе, адвокаты провели психологическое обследование детей, собрав доказательства их успешной адаптации в российских школах и факты буллинга в Германии. По итогу Тверской районный суд города Москвы, рассмотрев дело в закрытом заседании, отказал отцу в удовлетворении исковых требований, и дети остались с матерью в РФ.

В настоящее время юристы «Гришин, Павлова и партнеры» представляют интересы матери из Севастополя, чья дочь была вывезена бывшим мужем в Германию два года назад. Сложность состоит в том, что немецкие власти ссылаются на формальный статус Севастополя, риск нахождения в зоне конфликта и длительную адаптацию ребенка в Германии как на основания для отказа в возвращении по Гаагской конвенции. Сейчас команда адвокатов разрабатывает новую правовую позицию, направленную на преодоление этих международно-правовых барьеров и воссоединение матери с ребенком.

Другим важным вопросом в области семейного права является защита прав и интересов детей. Недавно коллегия адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» завершила сложное дело по защите прав 16-летнего подростка с двойным гражданством РФ и США. Поводом для обращения стали системное физическое и психологическое насилие, а также пренебрежение родительскими обязанностями: мать необоснованно поместила сына в частную психиатрическую клинику, а отец долгое время не принимал в его жизни никакого участия.

Адвокаты инициировали судебное разбирательство об ограничении родителей в правах и взыскании алиментов. В рамках обеспечительных мер суд запретил передачу ребенка родителям, а юристы организовали временную опеку ребенка на территории РФ, прикрепление его к поликлинике и зачисление в школу. Параллельно команда собрала доказательную базу: по итогам медицинских экспертиз и обращений в Росздравнадзор, Минздрав, департамент здравоохранения Москвы и Российское общество психиатров юристам удалось подтвердить незаконность принудительного лечения и риск для здоровья подростка. По инициативе адвокатов также начата проверка частной клиники, куда мать поместила ребенка, на предмет нарушений прав несовершеннолетних.

Успех кейса формирует редкую и важную судебную практику: иск об ограничении родительских прав был подан от имени самого несовершеннолетнего, достигшего 14 лет. Такой подход укрепляет право подростка на самостоятельную судебную защиту и создает прецедент для прямого участия детей в тех процессах, где серьезно нарушаются их права. Дело, ведшееся на безвозмездной основе, уже привлекло внимание государственных органов к вопросу правомерности деятельности частных психиатрических учреждений и, возможно, поспособствует повышению ответственности в этой сфере.

Бизнесу полегчает

Ввиду системной вовлеченности в общественные проблемы юристы, оказывающие помощь pro bono, способны своей работой изменить правоприменительную практику.

Команда коллегии адвокатов «Минушкина и партнеры» добилась важного прецедента, который существенно снижает административную нагрузку на предпринимателей. До недавнего времени суды ограничивали применение льготы по уплате 50% от суммы административного штрафа (ч. 1.3–3 ст. 32.2 КоАП РФ), если правонарушение было выявлено органами Прокуратуры, а не органами государственного контроля (надзора). Такое ограничительное толкование ставило бизнес в неравное положение.

Юристам удалось доказать, что указание на «государственный контроль (надзор)» в данной статье КоАП РФ не должно исключать возможность оплаты 50% штрафа, если нарушение выявлено Прокуратурой — по факту это означает колоссальное снижение административной нагрузки на бизнес. Более того, Верховный суд РФ уже распространил положения по этому делу на иные меры снижения административной нагрузки, что подтверждает системное изменение правоприменительной практики в пользу бизнеса.

Право и кровь

Юридическая помощь pro bono часто становится критическим фактором успеха и для социальных проектов, реализуемых некоммерческими организациями.

Так юридическая фирма VERBA LEGAL разработала ключевые правовые инструменты для масштабной рекламной кампании НКО по продвижению идеи донорства, позволившей привлечь крупные бренды и минимизировать бюрократию при взаимодействии участников. Юристы разработали упрощенные правила использования интеллектуальной собственности в формате публичной оферты, создали необходимые политики, согласия и прочие нормативно-правовые документы для НКО. Все эти решения позволили сократить количество и сложность договоров, упростить процедуру подключения партнеров и обеспечить прозрачность правового режима использования логотипов и материалов.

Благодаря сопровождению pro bono НКО получила возможность реализовать социальный челлендж с минимальными рисками и максимальной общественной отдачей, а бренды — безопасно участвовать в продвижении идеи донорства.

На страже экологии

Еще один случай позволил не только обеспечить правовую защиту окружающей среды, но и защитить конституционное право граждан на благоприятную экологию.

Юридическая команда Zharov Group оказала комплексную поддержку pro bono в ответ на крупную экологическую катастрофу — разлив мазута в Керченском проливе, случившийся в декабре 2024 года.

Работа юристов включала: экстренную координацию (для оперативной поддержки волонтеров и информирования был создан Telegram-канал с более чем 50 тыс. участников), правовое консультирование (гражданам разъяснялись их права, порядок подачи жалоб и возмещения вреда), документационную поддержку (юристы оказывали помощь в правильном оформлении актов о гибели животных, что критично для объективной оценки ущерба биоразнообразию), экспертную аналитику и медиаработу (юристы привлекали внимание к системным пробелам в экологическом законодательстве через СМИ и вебинары).

Проект обнажил целый ряд системных проблем — отсутствие компенсационных фондов, размытость и неясность ответственности, создав важный прецедент для будущих законодательных реформ и стимулируя повышение экологической грамотности. Такая работа демонстрирует, как правовые инструменты могут стать движущей силой в защите общественных интересов и предотвращении будущих катастроф.